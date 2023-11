Inter | importante non perdere terreno Fatto un passo avanti – CdS

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’esce con il sorriso a metà dopo il pareggio in casa della Juventus. Eranonla vetta, spiega il Corriere dello Sport: obiettivo comunque raggiunto. LATO POSITIVO – L‘di Simone Inzaghi esce dal match di Torino dopo averuninnel derby d’Italia contro la Juventus. L’infatti torna a Milano con un punto in saccoccia: un grande step positivo visto come era andata l’anno scorso, due sconfitte sue due in campionato. Contro la Juventus, spiega il Corriere dello Sport eranone tenere la vetta della classifica evitando così il sordei rivali. GESTIONE – Nonostante delle assenze pesanti nella difesa di Simone Inzaghi, la ...