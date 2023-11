Inter | che Cuadrado! Ma Inzaghi frena già | ‘E’ un campione | ma sente ancora dolore’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 27 novembre 2023) 2023-11-27 00:40:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Quando la lavagnetta del quarto uomo ha segnalato il suo ingresso in campo, l’asettico Stadium si è trasformato per un po’ nel più focoso San Siro, offrendo un remake del ritorno di Lukaku a Milano. Il bersaglio bianconero era chiaramente Cuadrado, colombiano che per 8 stagioni ha vestito la maglia della Juventus ma che è andato via solo perché a Torino non gli hanno proposto il rinnovo del contratto in scadenza e a quel punto, quando alla sua porta si è presentata l’, l’esterno si è sentito libero di accettare la proposta a cuor leggero, passando da una parte all’altra della barricata. Ma non c’è ragione che tenga: a ogni tocco di palla giù fischi assordanti, che però sono serviti a poco… Con la leadership delscafato, Cuadrado ha dato la sensazione di ...