Intelligenza artificiale | Usa e Uk insieme per la sicurezza globale

Leggi su giornaledellumbria

(Di lunedì 27 novembre 2023) (Adnkronos) – Le autorità responsabili della cibernel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno unito le forze per creare undi linee guida comunu volte a garantire lanello sviluppo dell’(IA). Le misure mirano a mitigare le minacce legate alla crescente diffusione di questa tecnologia dirompente. In un comunicato stampa congiunto, il National Cyber Security Centre del Regno Unito e l’agenzia per lacibernetica e dell’infrastruttura degli Stati Uniti hanno annunciato che il protocollo è stato guidato dalla prima nazione e rappresenta il primo accordodi questo tipo. Le linee guida, adottate finora da ben 18 paesi, sono il risultato di una collaborazione con 21 ministeri internazionali e si concentrano ...