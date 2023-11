Installare le app Android in Windows 11

Leggi su navigaweb

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tra le funzionalità previste dal nuovo11 spicca sicuramente il supporto alle app, che possono esserecon facilità sul sistema ed essere utilizzate come se fossero dei veri programmi per PC, senza doveremulatori o macchine virtuali dedicate. Questa funzione può essere molto utile per provare nuove app per telefono o per tablet o (come da idea di Microsoft) fornire un valido aiuto agli sviluppatori, che possono così sviluppare su11 e provare subito l'app all'interno del sistema operativo. LEGGI ANCHE ->Play Store in11 con le app1) Requisiti per far girare le appsu11 Per far girare le app ...