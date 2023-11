Infortunio Olivera | c’è un problema serio sui tempi di recupero | parla De Nicola

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023), non arrivano buone notizie riguardo idi. Le dichiarazioni di Defanno preoccupare i tifosi del Napoli Atalanta-Napoli ha visto gli azzurri uscire dal Gewiss Stadium con tre preziosissimi punti. A regalare la prima vittoria da neo allenatore del club a Walter Mazzarri ci hanno pensato Kvaratskhelia ed Elmas, che ha sfruttato alla grande l’assist di Osimhen per siglare il gol decisivo. Dopo dieci anni dall’ultima esperienza in azzurro il tecnico toscano è tornato con una vittoria, ora sta a lui rialzare le sorti della stagione dei campioni d’Italia in carica, dopo i primi mesi da incubo con Garcia. Tuttavia, non ha lasciato solo risvolti positivi il match di Bergamo. Infatti, alla fine della prima frazione di gioco, precisamente al minuto 39, Mathiassi è ...