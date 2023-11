Indagine | metà giovani non conosce infezioni a trasmissione sessuale 

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 novembre 2023) Preservativo poco usato e 6 su 10 si affidano al coito interrotto, 40% anche contro gravidanze indesiderate Preservativo poco usato e 6 su 10 si affidano al coito interrotto, 40% anche contro gravidanze indesiderate Tra iè diffusa una bassa percezione del rischio di contrarre lesessualmente trasmesse (Ist): più del 50% non sa rirle e il 63,2% dichiara di non aver mai fatto una visita di controllo da un ginecologo o andrologo. E' scarso anche l'uso del preservativo, utilizzato sempre da meno di un giovane su due (43,4%): il 62,5% si affida al coito interrotto e oltre il 39,3% lo ritiene un metodo efficace contro gravidanze indesiderate e Ist. Sono i dati dell'Osservatorioe sessualità realizzato da Durex in collaborazione con skuola.net, che in occasione del World Aids Day del primo ...