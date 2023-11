Incontro e visite gratuite | tumori testa collo | fra prevenzione e cura

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 novembre 2023) Particolarmente invasivi e impattanti, irelativi a faringe, laringe e cavo orale, localizzati nell’area “”, solo nel 2020 hanno causato 4100 decessi, su 9900 casi. Numeri da non sottovalutare, considerando la poca attenzione data ad un cancro che viene diagnosticato con minor frequenza rispetto agli altri, ma presenta una pericolosità notevole per la sopravvivenza dell’individuo, e, spesso, causa compromissioni della capacità comunicativa. Gli strumenti più potenti, e preziosi, di cui disponiamo per salvarci la vita sono, ancora una volta,e diagnosi precoce. Questo il fil rouge del nuovo appuntamento, ultimo di dieci, promosso dal progetto “Insieme si può. Insieme funziona”, che invita la popolazione ad un, a cui partecipare in presenza oppure online, venerdì 1 ...