“Inconsistenti” | Juventus-Inter è una mazzata per Allegri e Inzaghi

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 27 novembre 2023) Unaquella arrivata addopo il big match traeddell’Allianz Stadium.è stata la partita che ci aspettavamo: bloccata, chiusa e sporca, soprattutto nel secondo tempo. Era chiaro che la sfida potesse prendere questa piega, in particolare considerando il contesto e lo sviluppo del match. Ora l’resta in vetta con laalle calcagna, mentre Napoli e Milan hanno recuperato qualcosina. Tornando al Derby d’Italia, si è vista la voglia sia diche didi non perdere piuttosto che di provare a vincere la partita. Infatti il secondo tempo è stato molto piatto e ruvido, come tante volte succede traed ...