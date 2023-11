Incidente sulla SS100 | 4 morti

Leggi su tarantinitime

(Di lunedì 27 novembre 2023) Quattro morti e due feriti è il bilancio di un incidente stradale che si è verificato a Mottola, in provincia di Taranto . Due auto si sono scontrate sulla strada statale 100 "di Gioia del Colle" al km 59,900. Al momento si registrano code e rallentamenti: il traffico è stato deviato su strade locali tra gli svincoli di San Basilio e Mottola. Sul posto sono presenti le squadre Anas e la polizia stradale per consentire il ripristino della regolare viabilità nel più breve tempo possibile.