Incidente nell’agro aversano | Domenico muore dopo due settimane di agonia

(Di lunedì 27 novembre 2023) È mortoGallo, noto commerciante di Frignano travolto mentre faceva jogging nei pressi del Santuario della Madonna di Briano. L’uomo era ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Moscati di Aversa. Lutto a Frignano, commerciante investitoin ospedale Come spiega Edizione Caserta, il 70enne, venditore ambulante di pesce, stava passeggiando nei pressi del Santuario quando L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Angri, scontro tra auto e scooter: due feriti portati in ospedale

Angri .stradale nella serata di ieri, ad Angri. A scontrarsi, per cause ancora non chiare, uno scooter e un'automobile. Due giovani sono rimasti feriti. Lo schianto si è verificato in via ...

LUTTO NELL'AGRO. Giovane muore dopo incidente in auto: oggi i funerali. FOTO - E Caserta ECASERTA