Incidente a Fiumicino | maxi tamponamento su via dell’Aeroporto

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre 2023 – Unè avvento intorno alle ore 8:00 di questa mattina su viadi: unfra 5 auto sulla carreggiata in direzione aeroporto. Le effettive cause del sinistro sono ancora da accertare e sul posto sono presenti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di rito. Si stanno registrando dei rallentamenti provenendo da Ostia verso, ma la situazione traffico per ora non sembra critica