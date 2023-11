In viaggio con fidanzata | amici e un carico di droga | arrestato 20enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Andava in giro in auto con lae undi ben 8 panetti di hashish, del peso complessivo di 750 grammi. Il giovane pusher è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Colleferro e Carpineto Romano, al termine di una congiunta e più ampia attività di prevenzione disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale di Roma finalizzata a contrastare il fenomeno dell’uso e dello spacciotra i più giovani, hannoundi Segni perchè trovato in possesso del considerevole quantitativo di hashish. Il controllo dei Carabinieri e il rinvenimento di 750 grammi di hashish Il giovane viaggiava a bordo di un’auto in compagnia della ragazza e di due, quando è stato ...