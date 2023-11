In Francia un’altra sassaiola contro un bus | stavolta ci sono dentro i tifosi del Brest

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 novembre 2023), un altro bus atteso in strada e lapidato con le pietre. Inusa così: è il lato violento del calcio. Dopo i fatti di Marsiglia, con Grosso che quasi ci rimetteva un occhio, ieri sera un altro episodio traumatico: un bus che trasportava idel, diretto a Montpellier per la 13esima giornata di Ligue 1, è stato preso a sassate appena uscito dallo stadio Mosson. Non si registrano feriti gravi, assicurano i media francesi, ci sarebbero due feriti lievi. La parte superiore del parabrezza dell’autobus è stata sfondata rotta e un finestrino laterale è esploso. L’invinto dal(3-1) si è svolto in un contesto di tensione tra idelle due squadre, a causa di un precedente che risale al 2010, riferisce Le ...