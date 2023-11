In Belgio chiuse 27 scuole per ragioni precauzionali | allarme bomba

(Di lunedì 27 novembre 2023)in. Sono stateledi Bruxelles e provincia dopo che le forze di sicurezza domenica sera hanno registrato un'allerta per attentati. Sono numerosi gli istituti di Bruxelles e della regione del Brabante che restate con le porte sbarrate. Ventisette edifici sono sotto ispezione sono sotto ispezione da parte della polizia e ulteriori informazioni sono attese nel corso della giornata. L'articolo .

Emergenza in difesa, Olivera fuori due mesi ma non deve operarsi

Lesione del collaterale mediale, ma scongiurata quella del legamento crociato La società non tornerà sul mercato: aspetta Mario Rui e c’è Zanoli ...