Impallomeni | «Inzaghi ha sbagliato Occasione persa per l’Inter»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Juventus e Inter pareggiano, partita deludente all’Allianz Stadium. Stefanoè rimasto stupito su TMW Radio dall’atteggiamento dei nerazzurri. MALE – Stefanonon ha apprezzato chiaramente la partita dei nerazzurri: «per. Credo che la Juventus fosse veramente rimaneggiata soprattutto dietro. Se non vinci in questi momenti è molto male,totalmente. Non mi hanno convinto i cambi di, Cuadrado non lo avrei messo per un discorso mentale. Alteri lo stato emotivo della partita, per ora perònon haniente. Calhanoglu lo doveva tenere fino alla fine. Forse gli andava bene il pari, ma poteva dare una spallata al campionato». Inter-News - ...