Ilary Blasi di nuovo zia | è nato il figlio della sorella Melory

Leggi su news.robadadonne

(Di lunedì 27 novembre 2023)è zia bis: la, recentemente apparsa nel documentario di Netflix Unica, ha infatti annunciato su Instagram di aver partorito il suo secondo, postando una foto mentre stringe tra le braccia il piccolo in ospedale. Annuncio ricondiviso dalla showgirl, che ha pubblicato la storia Instagramaggiungendo dei dolci pensieri per il nipote. “E all’improvviso arrivi tu”, ha scrittovicino alla foto, aggiungendo: “Non vedo l’ora di conoscerlo”, con l’emoticon di un aereo., infatti, si trova ora New York con il fidanzato Bastian Muller per festeggiare il primo anniversarioloro relazione, ma ci ha comunque tenuto a mostrare vicinanza alla ...