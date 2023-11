Ilary Blasi | chi è il misterioso uomo con cui ha preso un caffè facendo infuriare Francesco Totti

(Di lunedì 27 novembre 2023) Nel corso della docuserie “Unica“, disponibile su Netflix,ha raccontato di averuncon un: chi sarebbe secondo alcune indiscrezioni.è approdata su Netflix con la docuserie “Unica”, la conduttrice ha scelto di raccontare, per la prima volta, la sua verità. La serie traccia i punti fondamentali del Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Alessia Solidani - ecco chi è l'amica di Ilary Blasi che abbiamo conosciuto in Unica

Corona fa una rivelazione sconvolgente : "Ilary Blasi aveva un amante - ma non posso portare prove"

Corona fa il nome del 'primo amante' di Ilary Blasi ma non porta prove

E' Fabrizio Corona a fare il nome del presunto amante di: ecco chi sarebbe, non un nome nuovo si tratta di un ex ballerino di Amici di cui si era già parlato in ...

Francesco Totti risponde a Ilary Blasi: "Dica ciò che vuole" TGCOM

Francesco Totti sul racconto di Ilary Blasi nel documentario Unica: Faccia e dica ciò che vuole Fanpage.it

Corona su Totti-Blasi: “Francesco ha sempre tradito Ilary ma l’ama ancora”

Blasi era già incinta, aspettava Cristian, che di recente ha compiuto 18 anni. Secondo lui, però, tutto cambia quando Ilary Blasi “comincia a tradire Totti. Il caffè (preso con un uomo a Milano, ...

Ilary Blasi punta al risparmio: l’albero di Natale è lo stesso del 2022

Anche se con il documentario Unica ha guadagnato un bel po’, Ilary Blasi punta al risparmio: ecco com’è il suo albero di Natale.Dopo aver annunciato .