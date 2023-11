Ilary Blasi | arriva il lieto annuncio in famiglia | tutti al settimo cielo

(Di lunedì 27 novembre 2023) Personaggi tv., ilinal– Buone notizie per. La splendida conduttrice, che vediamo protagonista su Netflix del docufilm “Unica”, incentrato sulla sua vita e sulla fine del matrimonio con l’ex capitano della Roma Francesco Totti, ha annunciato sui fan una lieta notizia. Un arrivo strepitoso nella suaconfermato nelle scorse ore anche da “TgCom24”, che ha svelato qualche dettaglio in più. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Orietta Berti segnata da un terribile lutto: “Un dolore enorme” Leggi anche: Eleonora Giorgi, il tumore e la dedica del figlio Paolo...

Totti a Viva Rai2, Fiorello: “Ho battibeccato con mia moglie, a breve un documentario su di noi”

A VivaRai2, Francesco Totti racconta in un video le bellezze di Roma. Fiorello ironizza sul documentario Netflix Unica, in cui Ilary Blasi racconta la sua versione sulla fine del matrimonio con l’ex ...