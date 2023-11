Il verde profumo di sesso

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 27 novembre 2023) Son quelli che il bagnodoccia al muschio non basta: ci vogliono muschi veri. Sono uomini e donne – forse più donne – che la natura l’amano sul serio, più della razza umana. E che quest’amore lo praticano. Loro si sporcano le mani, le braccia, le spalle. Letteralmente. L’ecocomincia infatti da una passeggiata a piedi nudi sulla battigia, vissuta con intensità, come si stesse “massaggiando il pianeta”. Come un petting, insomma, o un preliminare. Sino all’orgasmo che si verifica in molti modi. Magari in solitaria, pudicamente vestite e distese in uneccitante – alcune donne fanno così – uni cui odori e sapori producono ossitocina. Oppure sempre soli ma seminando – se si è maschietti – in luoghi particolarmente belli tipo le cascate. E c’è pure chi anziché solo lo fa in compagnia: in questi casi svestirsi è tutto sommato ...