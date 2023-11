Il Tennis Giotto vola alla finale dei Play Off per la serie A1

Leggi su lortica

(Di lunedì 27 novembre 2023) Domenica 3 dicembre prende il via la finalissima per la promozione contro l’Ata Battisti di Trento . La prima squadra maschile del circolo aretino, neopromossa in A2, ha debuttato negli spareggi per la promozione con una vittoria per 4-3 sul Canottieri Padova al termine di una maratona di oltre otto ore di incontri e ha così meritato la possibilità di giocarsi fino all’ultimo la salita nella massima categoria italiana. L’appuntamento conclusivo è previsto contro l’Ata Battisti di Trento in una doppia sfida di andata e ritorno in programma domenica 3 dicembre in casa, con inizio fissato alle 10.00, e domenica 10 dicembre in trasferta. Il secondo posto conquistato nel girone iniziale del campionato di A2 ha permesso aldi giocare il primo turno deiOff tra le mura amiche, facendo affidamento sul sostegno e sul calore ...