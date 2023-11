Il sospetto dietro il kolossal-flop su Bonaparte | Napoleon | perché è di una noia mortale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 novembre 2023) A 86 anni Ridley Scott ci prova cone dopo averlo solo sfiorato nel suo (splendido) film d'esordio I duellanti (1977, che seguiva stando ai margini tutta l'epopea imperiale). Allora Ridley aveva 39 anni e già per noi era il numero uno (sarebbero arrivati a rotta di collo Alien e Blade Runner a confermare gli entusiasmi). Ora Ridley non è più quello di allora (come potrebbe umanamente esserlo?). E dunque il primo (comprensibile) impulso di noi vecchi fan è trovare inse possibile i segni dell'antica maestria. Certo, è possibile. Per la prima mezz'ora abbiamo ancora il grande Ridley. Il terrore della Rivoluzione, l'esecuzione di Maria Antonietta e la prima gloria militare di, l'espugnazione di Tolone in mano agli inglesi. E all'appuntamento colla battaglia di Austerliz Scott arriva in gran forma. La mischia ...