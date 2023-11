Il Sindaco di Torino | Stefano Lo Russo | “Possiamo fare la nostra parte per Milano-Cortina 2026”

Leggi su sportface

(Di lunedì 27 novembre 2023) “Le olimpiadi invernali del 2006 persono state ben più di un grande evento sportivo e hanno rappresentato un importante punto di svolta. E forti di questa eredità contiamo ancora di poterlaanche per i prossimi Giochi invernali che si disputeranno in Italia”. Lo ha detto ildiLo, in occasione dell’incontro annuale World Union of Olympic Cities e Smartcities and Sport Summit in corso a Parigi, a proposito dei Giochi die del nodo legato alla pista da bob. “Come Città metropolitana – ricorda – con la Regione Piemonte e la Fondazione XX Marzo abbiamo trasmesso un mese fa al governo il dossier per dimostrare che la pista di ...