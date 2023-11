Il proprietario di TikTok | ByteDance | smantella la divisione videogiochi A rischio centinaia di dipendenti

Il cane Pinto veglia la bara dell'inseparabile proprietario, un poeta di strada che raccoglieva plastica e carta per sopravvivere

... e purtroppo inutilmente, il risveglio del suo, sono diventate virali sui social media, suscitando preoccupazione per il futuro del cane. Molti utenti su Facebook ehanno ...

Steven Basalari, perché il tiktoker italiano promette di regalare ... Fanpage.it

da Chiara Mangiatutto a Con mollica o senza, i casi di social food ... Gambero Rosso

ByteDance, la controllante di TikTok esce dal business del gaming. Un assist per la concorrente Tencent

Il gruppo dovrebbe chiudere il brand di giochi Nuverse la cui performance è stata discontinua. La decisione dovrebbe essere comunicata ufficialmente ai dipendenti nel corso della giornata di lunedì ...

Una delle principali aziende di carne coltivata è in grossi guai

La californiana Eat Just, specializzata anche in alternative vegetali alle uova, è invischiata in una miriade di cause legali a causa di una gestione finanziaria scriteriata ...