Il poliziotto condannato per l’omicidio di George Floyd non è stato ucciso in carcere

Leggi su facta.news

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il 26 novembre 2023 è stata pubblicata su X la foto di Derek Chauvin, un exbianco statunitense, con il ginocchio sul collo di, l’uomo afroamericano deceduto il 25 maggio 2020 durante un violento arresto da parte della polizia di Minneapolis. L’immagine è accompagnata da un post, scritto dall’autore del post, in cui si afferma che sarebbe «morto in galera in seguito alle ferite di pugnale riportate in una rissa l’assassino di». Il riferimento del post analizzato è alla notizia diffusa il 25 novembre 2023 dell’accoltelamento di Chauvin, l’ex agente di polizia che si trova in una prigione federale in Arizona, negli Stati Uniti, dopo esserea 22 anni e mezzo diper ...