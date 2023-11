Il Paradiso delle Signore 8 | spoiler 28 11 | Tancredi lascia l’ospedale | Matteo accetta l’incarico di Vito

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il, martedì 28 novembre 2023, andrà in onda su Rai 1 con una nuova puntata.apprenderà che l’intervento non gli garantirebbe di riprendere completamente l’uso della gamba, per tale motivo deciderà diresenza operarsi, andando contro il parere dei medici.otterrà dadi accompagnare Maria fuori Città, sarà proprio in quest’occasione che il ragazzo esternerà alla venere il sentimento che prova nei suoi confronti. Irene, dal canto suo, si preparerà al meglio in vista del concorso che di fatto assegnerà il trofeo alla miglior commessa di Milano. All’evento prenderà parte anche Lucia Giorgi della Galleria Milano Moda. Il...