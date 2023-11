Il Papa non ha la polmonite | dalla tac è emersa un' infiammazione

Leggi su feedpress.me

(Di lunedì 27 novembre 2023) « Confermo che la tac ha escluso una, ma mostrava unapolmonare che causava alcune difficoltà respiratorie. Per una maggiore efficacia della terapia si è proceduto a posizionare un ago cannula per infusione di terapia antibiotica per via endovenosa». Lo riferisce il portavoce vaticano Matteo Bruni in merito alle condizioni di salute del