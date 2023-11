Il narcos Imperiale consegna un’isola | si chiama Taiwan ed è artificiale

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSie appartiene a un arcipelago realizzato artificialmente davanti a Dubai l’isola che il narcotrafficante internazionale, attraverso i suoi legali, ha deciso dire, come fece anche per due preziosissimi quadri di Van Vogh, alle autorità italiane. Nel corso della requisitoria in corso nel tribunale di Napoli davanti al gup Maria Luisa Miranda, il pm antimafia di Napoli Maurizio De Marco ha ricordato i sequestri finora eseguiti dall’autorità giudiziaria, tra cui figurano anche un imponente arsenale trovato lo scorso marzo a Giugliano in Campania e l’acquisizione, del “tesoretto” in bitcoin, del valore di 1,8 milioni di euro, anche questo riconducibile al narcotrafficante internazionale Raffaele, annesso lo scorso 16 novembre al Fondo Unico Giustizia (FUG). ...