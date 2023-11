“Il Napoli è l’unica in Serie A con l’Inter” | il paragone in diretta scatena i tifosi della Juventus

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 27 novembre 2023) La vittoria delsulsembrerebbe aver rilanciato gli azzurri verso lo scudetto, nonostante gli 8 punti di distanza dalla vetta. Tre punti che fanno morale, ma soprattutto classifica. Lo scontro diretto vinto contro l’Atalanta, con cui Walter Mazzarri ha inaugurato la sua seconda era a, ha permesso ai campioni d’Italia di rilanciarsi, distanziando ulteriormente i competitors per il quarto posto, continuando a tenere d’occhio il Milan al terzo. Un successo nel segno di Kvaratskhelia e l’ormai “solito” Elmas, che a Bergamo proprio non vuole smettere di segnare (terzo goal consecutivo), per unbrillante nella prima frazione, anche se troppo schiacciato e timoroso nella ripresa, come lucidamente sottolineato dallo stesso allenatore toscano.ancora in lotta scudetto: il ...