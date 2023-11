Il Milan pesca in Liberia | occhi su Teah

Leggi su dailymilan

(Di lunedì 27 novembre 2023) In questi anni ilsta facendo un gran lavoro con i giovani. Thiaw e Kalulu sono solo gli ultimi esempi di prospetti arrivati aello senza troppe pretese, ma che con il tempo sono diventati calciatori imprescindibili per le idee di Stefano Pioli. Negli ultimi giorni, Furlani e Moncada starebbero seguendo con attenzione il centrocampista classe 2006 Divine. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, ilsarebbe uno di quei club che si starebbe muovendo per acquistare. Nonostante la sua tenera età, il calciatore ha già debuttato nella nazionale maggiore dellae con essa ha collezionato 2 gol in 7 presenze. Classe 2006,può giocare come centrocampista centrale oppure esterno offensivo. Nel 2023 è presente nella lista dei 60 migliori ...