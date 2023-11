Il Metodo Fenoglio | su Rai 1 la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Al via stasera una delletelevisive più attese della stagione 2023-24. Va in onda su Rai 1 alle 21:30 e in streaming su Rai Play “Il. L’estate fredda”, con Alessio Boni nei panni del protagonista, il maresciallo Pietro, e la regia di Alessandro Casale (Un professore 2). Gli 8 episodi verranno trasmessi sul primo canale in quattro prime serate del lunedì, fino al 18 dicembre.La trama dellaè ispirata ai libri di, Il Maresciallo, che, attingendo alla sua esperienza da pubblico ministero in processi contro la criminalità organizzata, ha dato vita alla trilogia che ha riscosso un notevole successo editoriale. Il. L’estate fredda – ...