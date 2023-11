Il Metodo Fenoglio | recensione della prima puntata della serie tv con Alessio Boni tratto dai romanzi di Carofiglio

(Di lunedì 27 novembre 2023) La nostrade Iltv di Rai 1 condalla trilogia di Gianrico: nel cast Paolo Sasselli, Giulia Vecchio, Giulia Bevilacqua e Francesco Centorame Il MarescialloBari, 1991. Il maresciallo piemontese Pietro) è uno degli esponenti di spicco del Nucleo Operativo dell’Arma dei Carabinieri. Durante le sue ultime indaginiha cominciato a nutrire un sospetto che lo sta ossessionando: è convinto che la criminalità locale non sia più composta solo da un manipolo di bande rivali, ma che sia ...

Chi è Giulia Bevilacqua - Serena Morandi in Il Metodo Fenoglio

Chi è Paolo Sassanelli - Pellecchia in Il Metodo Fenoglio

Il metodo Fenoglio – L’estate fredda : quante puntate sono per la serie?

Fiction Rai, 'Il metodo Fenoglio' è una produzione tratta da una storia vera

Debutta su Rai 1 'Il- L'estate Fredda', una nuova fiction ambientata a Bari. Coproduzione di Rai Fiction e Clemart, cattura l'attenzione del pubblico con la sua rappresentazione coinvolgente e drammatica ...

Il metodo Fenoglio, la serie tv targata Rai 1: trama, cast, romanzo Maremosso

Il metodo Fenoglio su Rai 1: anticipazioni trama, cast, Carofiglio Io Donna

Il metodo Fenoglio, ovvero la pazienza come valore da riscoprire (ma con cui si rischia): la recensione della serie tv di Rai 1

C’è il rigore, la passione per il proprio lavoro, l’ossessione per fare sì che la verità torni a galla, nel metodo del maresciallo Pietro Fenoglio. Un personaggio nuovo per la fiction italiana, un po’ ...

Il Metodo Fenoglio, la seconda puntata in onda lunedì 4 dicembre su Rai 1

Il Metodo Fenoglio, la seconda puntata della fiction dai gialli di Carofiglio va in onda lunedì 4 dicembre 2023: la trama e le anticipazioni.