Il Metodo Fenoglio – L’Estate Fredda | Alessio Boni porta su Rai1 il maresciallo nato dalla penna di Gianrico Carofiglio

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 27 novembre 2023)ne Il(US Rai)trilogia di, arriva oggi su, in prima serata, Il, la nuova fiction con protagonista. Un poliziesco, dai toni thriller, in grado dire i telespettatori in una ‘zona grigia’ dove diventa impossibile distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, con il misterioso sequestro di un bambino da risolvere il prima possibile. Ambientata nella Bari del 1991, la serie si sviluppa attorno alla figura delPietro), ...