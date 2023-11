(Di lunedì 27 novembre 2023) Qual è ilde Il, latv ispirata alla trilogia di Gianrico Carofiglio in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1? Di seguito l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Alessio Boni: Maresciallo PietroPaolo Sassanelli: Antonio Pellecchia Giulia Bevilacqua: Serena Morandi Giulia Vecchio: Gemma D’Angelo Michele Venitucci: Vito Lopez Marcello Prayer: Nicola Grimaldi Bianca Nappi: Tonia Grimaldi Francesco Foti: Valente Francesco Centorame: Montemurro Alessandro Carbonara: Grandolfo Pio Stellaccio: Savicchio Gianpiero Borgia: Cutrone Betti Pedrazzi: Dottoressa Bermond Trama Abbiamo visto il) de Il, ...

Il Metodo Fenoglio, su Rai 1 la serie tratta dai romanzi di Gianrico Carofiglio

Al via stasera una delle serie televisive più attese della stagione 2023 - 24. Va in onda su Rai 1 alle 21:30 e in streaming su Rai Play 'Il. L'estate fredda', con Alessio Boni nei panni del protagonista, il maresciallo Pietro, e la regia di Alessandro Casale (Un professore 2). Gli 8 episodi verranno trasmessi sul ...

Il metodo Fenoglio, da stasera in tv la nuova serie di Rai 1 con Alessio Boni e Giulia Bevilacqua: trama, cast ilmessaggero.it

Il metodo Fenoglio, prima puntata: trama e cast | Style Style - Moda Uomo del Corriere della Sera

Il metodo Fenoglio: il cast (attori) completo della serie tv

Il metodo Fenoglio: il cast (attori) completo della serie tv in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Tutte le informazioni ...

Il metodo Fenoglio: quante puntate, durata e quando finisce

Il metodo Fenoglio: quante puntate, durata e quando finisce la serie tv in onda il lunedì sera alle ore 21,20 su Rai 1. Tutte le info ...