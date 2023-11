IL METODO FENOGLIO | ALESSIO BONI E IL BIVIO TRA CIÒ CHE È GIUSTO E CIÒ CHE È SBAGLIATO

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 27 novembre 2023) La trilogia di Gianrico Carofiglio, “Il Maresciallo”, diventa una serie tv con. “Il” è in onda da lunedì 27 novembre in 4 prime serate per Rai1. Gianrico Carofiglio ne firma anche la sceneggiatura de “Il” – insieme a Doriana Leondeff, Antonio Leotti e Oliviero Del Papa – mentre Alessandro Casale ne dirige il cast capitanato danei panni del maresciallo piemontese Pietro. “Il” propone una narrazione che conduce in una “zona grigia” dove diventa difficile, se non impossibile, distinguere ciò che èda ciò che è. IL...