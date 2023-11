Il killer di Roberta Siragusa condannato all' ergastolo | la verità sul delitto efferato di Morreale

(Di lunedì 27 novembre 2023) La giustizia ha finalmente emesso la sua sentenza per il brutale omicidio di, una giovane ragazza di 17 anni. Pietro, l'ex fidanzato di, è statoall'per quel che ha fatto. Una notizia che ha lasciato senza parole l'opinione pubblica e che ha portato un po' di sollievo alla famiglia della vittima. La notizia della sentenza è stata un vero shock:è stata prima tramortita con un colpo alla testa, poi il suo corpo è stato bruciato mentre era ancora in vita, come hanno confermato gli esami autoptici. Infine, è stata gettata giù da un burrone, in un atto di estrema crudeltà. Un crimine che ha sconvolto tutti. La famiglia die una sentenza che porta un po' di ...

Jennifer, il sogno, secondo appuntamento per la rassegna di teatro e musica voluta ed ideata da De Rosa, nella parte orientale della città

...intervalla le notizie lanciate dall'emittente radiofonica di cronaca riguardanti un serial... Fioretta Mari, Josephine Alessio, Mariella Anziano, Vittoriana Abate, Antonietta Di Vizia,...

Ex fidanzati scomparsi. La criminologa Bruzzone su Giulia ... ilgazzettino.it

Sette giorni in biblioteca a Perugia: il giallo di Simenon, lo spettro ... Umbria 7

Strage alla riunione di condominio, il killer a processo

ROMA, 27 NOV - Il gup di Roma ha rinviato a giudizio Claudio Campiti per la strage avvenuta durante una riunione di condominio nel quartiere di Fidene nella quale morirono quattro donne. Il fatto avve ...

Prosecuting Evil With Kelly Siegler: Where Is Houston Wig Shop Killer Dror Goldberg Now

Dror Goldberg aka. Houston wig shop killer took the life of a woman named Manuela Silverio in 1998. His choice of weapon was a knife. Along with stabbing Silverio to death, he even attacked the victim ...