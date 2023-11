Il grande impatto ambientale del Black Friday | raddoppiano le emissioni di CO2

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 27 novembre 2023) Lo shopping a prezzi scontati durante il, sia in negozio che online, rappresenta unsignificativo sull’ambiente e non può essere considerato un giorno felice per la sostenibilità. La frenetica corsa agli acquisti di questi giorni ha conseguenze rilevanti sul nostro ecosistema. Il costo nascosto delIl White Paper intitolato “nel settore retail: Come ridurre gli impatti negativi della tua attività commerciale” evidenzia che durante ildell’anno scorso, i camion utilizzati per il trasporto dei pacchi nei magazzini e nei negozi in Europa hanno rilasciato nell’atmosfera 1,2 milioni di tonnellate di CO2, come riportato nel rapporto di Transport&Environment. Questo dato ...