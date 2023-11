Il feticcio della cabina telefonica nel cinema | come nella vita

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 novembre 2023) Laera più di un oggetto o di un servizio: i nostri mondi interiori, sussurrati o urlati all’interno dei piccoli abitacoli, si fondevano con il tessuto vivacecittà, tra il chiacchiericcio dei passanti e il ritmo incessante del traffico, sotto cieli mutevoli che osservavamo di tanto in tanto, nell’attesa di una risposta. Chiamare qualcuno era quasi un rituale: la moneta con il suo tintinnio metallico – il tributo da pagare – la schedada inserire meticolosamente nello slot, la cornetta da sollevare, il corpo dell’interlocutore che cercava sostegno, i tasti che conservavano l’impronta del sudore delle dita. Persino i secondi avevano un peso, scanditi dal ticchettio del contatore. Di per sé, niente di troppo confortevole. Quando infatti nel 2015 in Italia si propose l’abbattimento di ...