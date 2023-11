Il Day Hospital di Oncologia di Terracina intitolato all’Associazione AnnaLaura

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 27 novembre 2023), 27 novembre 2023 – Occhi lucidi dalla commozione, e sul volto il sorriso della speranza. Questa l’aria che si respirava all’Ospedale Fiorini sabato mattina per la cerimonia di intitolazione del Daydidi. Nata grazie a Elena e Rosario, i genitori delle due sorelle L’Aurora morte giovanissime, la onlus dal 2004 a oggi ha realizzato molti progetti e donazioni al Fiorini per migliorare la qualità della vita dei malati. Una giornata di festa e importante perché è stata l’occasione per presentare gli investimenti e i potenziamenti dell’Ospedale Fiorini. Nel complesso sono 1 milione e 700 mila euro i fondi del Giubileo, ha spiegato il Direttore Generale della Asl Silvia Cavalli, sia per la prevenzione che per il ...