Il comune di Potenza intitolerà una strada o una piazza a Elisa Claps ...

(Di lunedì 27 novembre 2023) AGI - "Unao unaprincipale del centro storico" disarà dedicata a, la studentessa potentina scomparsa e uccisa il 12 settembre 1993, il cui cadavere fu trovato il 17 marzo 2010 nel sottotetto della chiesa della Santissima Trinità. È quanto stabilito stamani dal consiglio comunale del capoluogo lucano, che ha approvato all'unanimità una proposta presentata dal consigliere Roberto Falotico. "Sia chiaro - ha spiegato Falotico - che l'intitolazione a lei di unaprincipale del centro storico della città è un atto doveroso e non riparatorio". Falotico, inoltre, ha fatto riferimento al "dolore vissuto dalla famiglia, alla quale come cittadino ancora prima che come rappresentante istituzionale sento di ...