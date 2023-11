Il boss di camorra Raffaele Imperiale vuole cedere allo Stato italiano un’isola artificiale di fronte a Dubai | si chiama Taiwan

(Di lunedì 27 novembre 2023) In primavera ha concluso i sei mesi entro i quali dire tutto ai pm, da neo collaboratore di giustizia. Ora si attendono determinazioni sul suo status di pentito. E per rafforzare gli esiti di questa collaborazione – così da poterne eventualmente trarne benefici carcerari e sconti di pena – il “dei Van Gogh”ha ceduto alle autorità italianedi sua proprietà. La notizia è stata resa nota dal pm di Napoli Maurizio De Marco nel processo col rito abbreviato che vedeimputato insieme a una ventina di persone. Il pm ha anche consegnato alla gup Maria Luisa Miranda delle memorie contenti due manoscritti in inglese con il qualenotifica la sua decisione, traducendone e spiegandone il contenuto. L’isola si trova in un arcipelago di ...

Camorra, narcos Raffaele Imperiale cede all'Italia un'isola di fronte a Dubai

Il(estradato in Italia lo scorso 25 marzo da Dubai dove era stato arrestato il 4 agosto 2021) è a processo per aver importato in Europa oltre sette tonnellate di cocaina e per aver messo in ...

Camorra, narcos Raffaele Imperiale cede all'Italia un'isola di fronte a Dubai Sky Tg24

Il boss di camorra Raffaele Imperiale vuole cedere allo Stato italiano un’isola artificiale di fronte a… Il Fatto Quotidiano

Camorra, narcos Raffaele Imperiale cede all'Italia un'isola di fronte a Dubai

Il boss, originario di Castellammare di Stabia, arrestato nel 2021 e oggi collaboratore di giustizia, è a processo per aver importato in Europa sette tonnellate di cocaina. Aveva già consegnato ai mag ...

Camorra drug trafficker hands over Dubai island

Camorra drug trafficker Raffaele Imperiale has handed over to the Italian authorities an island he owns in an arcipelago off the coast of Dubai, judicial sources said on Monday. © ANSA ...