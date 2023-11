Al Castellani festival del gol, Empoli - Sassuolo 3 - 4

Al 20 CancellieriToljan, per l'arbitro è fuori area, per il Var no. Rigore e Berardi segna dal dischetto: 2 - 3. Il Sassuolo potrebbe chiudere la gara al 35 ma il palo dice di no a Berardi. ...

Fabbian e Zirkzee stendono il Toro: Juric ko, il Bologna aggancia la Roma Tuttosport

Il Bologna stende anche il Torino (2-0) e vede l'Europa Bologna Sport News

Il Bologna stende il Torino (nel secondo tempo) e raggunge la Roma al 5° posto

Il Bologna il Torino al Dall'Ara, nel posticipo serale che chiude la tredicesima giornata di Serie A. La squadra di Thiago Motta conquista tre punti fondamentali e posegue il suo campionato ...

Fabbian e Zirkzee stendono il Toro: Juric ko, il Bologna aggancia la Roma

I granata escono sconfitti dalla trasferta del Dall'Ara contro la squadra di Thiago Motta dopo una prestazione non all'altezza delle aspettative ...