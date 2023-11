(Di lunedì 27 novembre 2023)- Torino 2-0 Marcatori: 11'st, 48'st(4-2-3-1): Skorupski 6.5; Posch 6, Beukema 6, Calafiori 6.5 (35'st Lykogiannis sv), Kristiansen 5.5 (11'st Lucumì 6); Aebischer 6 (10'st Freuler 6),7 (35'st Moro sv); Saelemakers 6 (26'st Urbanski 6), Ferguson 6, Ndoye 6;7. In panchina: Bagnolini, Ravaglia, De Silverstri, Van Hooijdonk. Allenatore: Thiago Motta...

Bologna - studentessa aggredita alla fermata dei bus : "Ho paura - in città non torno"

LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 26-15 - Eurolega basket in DIRETTA : fiammata Segafredo nel primo quarto

LIVE Panathinaikos-Virtus Bologna 32-26 - Eurolega basket in DIRETTA : fiammata di Nunn - le V nere tengono

I calciatori laureati: ecco chi sono i dottori del rettangolo verde

Un altro spagnolo plurititolato è Juan, non solo in campo: lui di lauree ne vanta addirittura ... quando l'attuale difensore delvestiva la maglia della società granata. Per lui la laurea ...

Il Bologna mata il Toro con Fabbian e Zirkzee e vola al sesto posto. Pari tra Verona e Lecce Gazzetta del Sud

Vis, notte Spal...mata di sfortuna Un'autorete offusca il debutto il Resto del Carlino

Italia e Malta per le Aree Marine Protette, si conclude progetto AMPPA

PALERMO ' Conservazione della biodiversità del mare e valorizzazione della pesca artigianale sono al centro del lavoro strategico e di coinvolgimento della popolazione locale realizzato dall'Interreg.

Furto alla Cineteca di Bologna: arrestata una ragazza senza fissa dimora e con precedenti

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Bologna hanno arrestato una 22enne rumena per tentato furto aggravato. È successo poco dopo le 2:00 del 24 novembre, quando i Carabinieri della ...