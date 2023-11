Il 2024 non sarà l' anno della Ferrari

Leggi su panorama

(Di lunedì 27 novembre 2023) Abbandonate ogni speranza, voi che entrate. E che vi accingete all'inverno del letargo dei motori nella convinzione, mal riposta, di potervi risvegliare a marzo con unacompetitiva e con un Mondiale di Formula Uno appassionante e combattuto. Lo dice la logica e lo conferma Leo Turrini, decano dei giornalisti italiani che si occupano delle quattro ruote, in libreria con la nuova edizione del libro ", un eroe italiano" dedicata ad Enzoche male avrebbe sopportato questa era del Cavallino. Poche speranze ripartendo dal secondo posto nella classifica costruttori scivolato via in extremis ad Abu Dhabi, ultima delusione di una stagione con pochi chiari e molti scuri a Maranello. Leo qual è il voto alla stagione? "Sinceramente non credo possa andare oltre la sufficienza ...