Iezzo | “Garcia? Non c’era feeling tra allenatore e squadra Gollini la garanzia di questo Napoli”

(Di lunedì 27 novembre 2023) L’ex portiere azzurro, Gennaro, ha analizzato la vittoria delcontro l’Atalanta elogiando più di tutti Pierluigi. Gennaro, ex portiere dele attuale, ha condiviso le sue riflessioni sull’importante vittoria dellapartenopea contro l’Atalanta durante un’intervista in diretta a Radio Goal su Kiss Kissha sottolineato come il cambio di, con l’arrivo di Mazzarri al posto di, abbia portato una svolta positiva al morale della. L’ex portiere ha evidenziato l’importanza di ritrovare l’allegria e la serenità, elementi fondamentali che hanno fatto la differenza nella stagione precedente. “Quando ...

Iezzo: "A Gollini do un 7, ha gestito bene la partita, è una garanzia"

...Napoli Gennaroha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli del cambiamento degli azzurri con il nuovo allenatore e del suo collega, Pierluigi Gollini, secondo portiere del Napoli: " Quando c'era...

Fedele: "Garcia ha un merito: ci ha liberati dal De Laurentiis che fa tutto"

L'ex dirigente sportivo Enrico Fedele è intervenuto a 'La Domenica Azzurra' su OttoChannel: “C’è un merito di Garcia in questa stagione. Se non fosse venuto a Napoli non ci saremmo mai liberati del De ...

Trevisani: "Avete visto i cambi di Mazzarri C'è una grande differenza con Garcia"

Ci sono le condizioni per fare bene e divertire la gente che ha accolto benissimo Mazzarri forse perché non poteva più di Garcia". Poi è intervenuto anche Riccardo Trevisani: "Forse con Garcia non ...