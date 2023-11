I più polarizzati? I lettori dei media tradizionali Il sondaggio Tlp YouGov

Leggi su formiche

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il Liberal Patriot si incarica di scardinare uno dei luoghi comuni più radicati non solo nell’immaginario collettivo, ma soprattutto fra chi fa analisi politica. Stando ai dati pubblicati dalla testata statunitense, che riportano il risultato di un recentedi Tlp/, emerge infatti che – diversamente da quanto si è naturalmente portati a pensare – non sono gli utenti dei social ad essere più “partigiani” politicamente. Bensì coloro che si informano attraverso i canali. Giornali, televisioni e radio. Il, effettuato su un campione di 3.098 persone, è riferito alle dinamiche elettorali statunitensi. Insomma, a dispetto del senso comune, non sono i frequentatori dei social gli epiù “”, bensì quelli che frequentano le piattaforme ...