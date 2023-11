I Comuni sono i grandi sconfitti del nuovo Pnrr

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 27 novembre 2023) La grande esultanza del governo per il via libera di Bruxelles alla revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza è già stata smorzata da gelosie e insoddisfazioni. Idella rimodulazione delinfattigli enti locali: ai sindacistati sottratti dieci miliardi di euro, e altri tre, per le periferie e i Piani urbani integrati,stati invece ripristinati dopo la decurtazione di inizio agosto – quindi è solo un contentino. Vincono le imprese, perdono i, sintetizza Repubblica. Nell’articolo firmato da Giuseppe Colombo si dice che «c’è chi è soddisfatto per il gran rimescolamento finale e chi, al contrario, è scontento perché nell’ultimo atto ha perso soldi e quindi peso. Vale per i soggetti direttamente coinvolti ...