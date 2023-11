I cofanetti beauty delle Feste | a ciascuno il suo!

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 27 novembre 2023) Rilastil presenta tre preziosiskincare in limited edition In occasionefestività natalizie, Rilastil – brand leader nel settore dermocosmetico, parte del gruppo italiano Istituto Ganassini – presenta tre esclusivi protocolli viso in edizione limitata, progettati su misura per rispondere alle diverse caratteristiche ed esigenze della pelle. Ogni protocollo rappresenta un regalo pensato con cura, perfetto per sorprendere e deliziare ogni mamma, amica, sorella o donna speciale nel cuore di ognuno. Con la garanzia di Rilastil, il regalo natalizio diventa un gesto di amore e attenzione, offrendo una coccola di bellezza su misura per ogni tipo di pelle. RILASTIL ROUTINE 3 IN 1: DETERGI, STRUCCA E IDRATA Un protocollo esclusivo pensato per coloro che desiderano un rituale completo di detersione e idratazione. Questo non è solo un trattamento, ...