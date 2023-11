Hunger Games - La ballata dell'usignolo e del serpente ancora primo negli USA. Napoleon apre con 32 milioni

(Di lunedì 27 novembre 2023) Il prequel di, Lae del, tiene duro al box office americano, ma alle sue spalle irrompono al botteghino il colossale il film Disney Wish. Il botteghino USA del Ringraziamento torna a premiare- Lae del. Il prequela saga young adult conferma l'interesse del giovane pubblico americano e incassa altri 28,8che lo portano a 98in sole due settimane. Il traguardo dei centoè vicinissimo per l'avventura che promuove l'erede di Jennifer Lawrence, la latina Rachel Zegler, come rivela ...

