(Di lunedì 27 novembre 2023) La nostra intervista aldi- Le regole del male,, e uno dei suoi protagonisti. In sala dal 30 Novembre per Warner Bros. Una casa in mezzo ai boschi, l'atmosfera nebbiosa e tetra, una famiglia che vive isolata. I presupporti per una storia di tensione ci sono tutti nelle premesse di- Le regole dal male, l'diin uscita per Warner il 30 novembre. Premesse e presupposti che ci hanno incuriositi e ci hanno guidati nella nostra chiacchierata col giovaneitaliano e, uno dei protagonisti della pellicola. Abbiamo ...

Videogiochi, la Milan Games Week raddoppiata in cinque anni

Il regista di origini italiane Andrea Niada è presente alla proiezione del 24 novembre con l'anteprima assoluta del suo nuovo film horror- Le regole del male . Grandi nomi della game ...

Home Education: il regista Andrea Niada e Rocco Fasano ... Movieplayer

Breve storia recente dell'horror all'italiana aspettando 'Home ... Cinecittà News

Home Education: il regista Andrea Niada e Rocco Fasano raccontano il loro horror psicologico

La nostra intervista al regista di Home Education - Le regole del male, Andrea Niada, e uno dei suoi protagonisti Rocco Fasano. In sala dal 30 Novembre per Warner Bros. INTERVISTA di ANTONIO CUOMO — ...

62-year-old woman killed in Spaulding Lake home fire, Erie County Sheriffs say

The Erie County Sheriff's Office reported late Sunday afternoon that deputies are investigating the cause of a fatal fire that occurred earlier in the day at a Clarence home in Spaulding Lake.