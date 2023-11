Higlhights e gol Verona-Lecce 2-2 | Serie A 2023 2024 VIDEO

(Di lunedì 27 novembre 2023) Ildei gol e degli highlights di, match valevole per la tredicesima giornata del campionato di. Allo stadio Bentegodi disuccede tutto e il contrario di tutto con i padroni di casa che partono meglio, ma non riescono a sbloccare il risultato. Ci pensa Oudin con una vera e propria magia a sbloccare il risultato, un tiro imparabile per Montipo. L’Hellas vive cinque minuti di panico, ma ilnon né approfitta sfiorando a ripetizione lo 0-2. Ilrecupera una palla pericolosa e Ngonge batte Falcone quasi sul finire di primo tempo, 1-1. Nella ripresa iltorna a premere e con un tiro deviato di Gonzalez fa 1-2, ma la reazione delè veemente: ...

Serie A, gol e highlights della 13^ giornata Sky Sport

Juventus-Inter: video, gol e highlights Sky Sport

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 15a Giornata: Palinsesto e Telecronisti, La Serie C è la terza serie calcistica in Italia. Negli anni ha assunto varie denominazioni senza mai perdere l’entusiasmo e ...

VIDEO - La Juventus Women batte il Napoli 3-1, gli highlights del match

La Juventus Women ieri ha battuto per 3-1 il Napoli Femminile. Di seguito il video con i gol e gli highlights del match. | : A tough start, but led by our ...